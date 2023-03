Un vaste trafic de drogues impliquant des clans de la mafia albanaise démantelé dans la région de Marche et de Houffalize: 18 personnes arrêtées

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi 20 mars 2023, dans le cadre d’une enquête démarrée il y a plus de deux ans dans le milieu criminel albanais lié au trafic de cocaïne et de cannabis, la PJF de Liège a mené une opération d’envergure impliquant plus de 160 policiers, annonce ce mardi le Procureur du Roi liégeois.