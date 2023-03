Rendue exsangue par deux années de pandémie, la culture reprend timidement des couleurs

En mars 2020, le coronavirus éteignait le monde de la culture. Trois ans plus tard, et quelques mutations de virus plus loin, le public semble avoir repris le chemin des salles de spectacle, à en croire un petit coup de sonde du secteur réalisé par l’agence Belga.

«Le public est globalement revenu comme avant le Covid», témoigne Patricia Santoro, directrice de l’association des centres culturels, qui représente 119 centres culturels reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.