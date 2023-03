Football : sévère défaite de Spa à Walhorn

Après le quart d’heure d’observation, Spa est surpris par un débordement à droite suivi d’un centre remis dans l’axe par la défense Spadoise et, aussitôt, renvoyé par un tir de KLOCKER à ras de sol dans les filets de Jérémy COQUYT (1-0 à la 17e).

On peut dire que la douche fut froide pour Spa, pourtant remis sur de bons rails (car invaincu jusqu’alors en 2023).

Spa réagit rapidement et parvient à égaliser à la suite d’un mauvais contrôle d’un défenseur adverse (J. OVI 1-1 à la 19e).

Deux minutes plus tard, Spa double la mise par un centre-tir de Maxime CHANSON qui termine sa course dans le but de Walhorn (1-2 à la 21e).