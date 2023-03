Un vaste trafic de drogues impliquant des clans de la mafia albanaise démantelé: 21 perquisitions ont eu lieu notamment à Verviers

Ce lundi 20 mars 2023, dans le cadre d’une enquête démarrée il y a plus de deux ans dans le milieu criminel albanais lié au trafic de cocaïne et de cannabis, la PJF de Liège a mené une opération d’envergure impliquant plus de 160 policiers, annonce ce mardi le Procureur du Roi liégeois.

« Cette opération a été menée avec l’appui des unités spéciales de la police fédérale, des PJF de Luxembourg et de Charleroi, des zones de police de Ans/St Nicolas, Grâce-Hollogne/Awans, Famenne-Ardennes, des unités fédérales de la direction générale de la police administrative (appui canin et direction de la sécurité/DAS) et des services du Directeur Coordinateur de Liège (CIK). »