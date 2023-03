Association des Commerçants de Spa: un inconnu vous offre des fleurs

L’Association des Commerçants de la ville de Spa organise deux grands événements par année : la braderie au mois de juin et le marché de Noël. Cette année, afin de fêter l’arrivée du printemps, une action ponctuelle va être organisée en étroite collaboration avec les deux fleuristes de Spa. Qui n’a pas rêvé qu’un inconnu nous offre des fleurs… Un rêve ? Et non… pas le week-end des 25 et 26 mars au centre de Spa ! En effet le samedi 25 mars dès 15h, un inconnu se promènera et offrira des fleurs aux personnes qui feront leurs courses à Spa. Un beau remerciement pour leur fidélité.

Quand ? Les 25 et 26 mars