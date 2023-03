Championnat de Belgique des rallyes: Tom Boonen va participer à l’East Belgian Rally et peut-être au Spa Rally

Avec sa Lancia Delta Integrale 16V, il concourt dans la catégorie Historic. « La Lancia est vraiment une voiture qui permet de rouler à fond. On peut encore la conduire purement et c’est ce que nous allons faire. Ma prochaine course est le Rallye des Ardennes. Ensuite, je participerai au Rallye de Wallonie, au Sezoensrally, au Rallye de Bertrix, à l’East Belgian Rally et peut-être au Spa Rally pour terminer. L’objectif est d’acquérir de l’expérience pour l’avenir. Je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre, mais j’ai aussi de l’ambition. Je ne veux cependant pas en parler pour l’instant. Prenons les choses étape par étape et profitons de ce beau sport. »