Reconnaissez-vous ces deux personnes qui ont commis un cambriolage à Comines-Warneton? La Police Fédérale lance un avis de recherche!

C’est une habitation située rue du Touquet, à quelques dizaines de mètres de la frontière française, qui a été visée par les deux cambrioleurs. L’enquête a déjà pu révéler que les auteurs étaient arrivés à pied depuis la rue des Trois-Evêchés, ils avaient ensuite emprunté la rue du Touquet et avaient fracturé le domicile de la victime. Après avoir commis le vol, les auteurs ont descendu la rue du Touquet et ont emprunté la rue d’Armentières. Ils sont montés dans le bus 72 de la société De Lijn. « Ils y ont été filmés alors qu’ils se réjouissaient de leur méfait et se félicitaient d’avoir dérobé les économies d’une vie entière d’une dame âgée », explique-t-on du côté de la Police Fédérale. Quelques minutes plus tard, ils sont descendus à l’arrêt « Jacques Cartier » situé avenue Léon Blum à Armentières en France.

Lire aussi Terrible accident à Rekkem: un Hurlu de 33 ans entre la vie et la mort après avoir percuté un pilier au niveau du rond-point de la N58 Leur description Le premier individu a les traits du visage creusés, il a les cheveux foncés coupés court et une calvitie naissante. Il porte une barbe proprement taillée. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans gris, une veste foncée avec une capuche bordée de fourrure et des chaussures noires. Il était en possession d’une petite pochette rouge.

Le premier individu. - D.R.

Le deuxième individu a quant à lui le visage ovale et fin. Il a les cheveux foncés mi-longs et porte une moustache, des lunettes et des boucles d’oreilles. Au moment des faits, il portait un pantalon foncé et un blouson foncé de type Perfecto. Le deuxième individu. - D.R.