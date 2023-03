Voici le top 5 des races et noms des chiens et chats à Bruxelles en 2022

C’est un fait : les Bruxellois apprécient la compagnie des animaux domestiques. En 2022, on dénombrait 47.145 chats et 89.167 chiens enregistrés en Région bruxelloise dans les bases de données DogID et CatID. Les chiens et les chats restent sans conteste les animaux de compagnie préférés des Bruxellois. de videos Du côté des races de chiens les plus populaires en 2022, il y a du changement. Pour la première fois, c’est le canis vulgaris, le « bâtard », qui tient le haut du classement. Exit donc le chihuahua qui figurait en pole position depuis 2016. Il se retrouve à la deuxième place, suivi par le labrador Retriever et le border collie qui font tous les deux leur entrée dans le classement. Enfin, le teckel figure en 5e position.

C’est à Uccle, Anderlecht et Schaerbeek que l’on dénombre le plus de chiens avec respectivement, 10.198, 9.851 et 6.496 chiens enregistrés.

Concernant les noms, les références aux personnages de dessins animés restent très tendance. On retrouve, pour les mâles, Max, Snoopy, Toby, Simba et Rocky. Et pour les femelles, Luna, Lola, Bella, Nala et Maya.

Les tendances pour les chats Du côté des chats, la race la plus commune reste le chat de type européen, parfois appelé chat de gouttière. Les communes accueillant le plus grand nombre de chats sont par ordre d’importance : Anderlecht (1.456), Schaerbeek (1.071) et Ixelles (716). Les noms les plus donnés aux chats en 2022 sont Simba, Tigrou, Cookie, Caramel et Snow pour les mâles. Tandis que les femelles portent essentiellement les noms de Luna, Nala, Bella, Mia et Maya.