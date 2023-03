Conflit social chez Delhaize: les discussions n’ont de nouveau rien donné, «les actions vont durer»

Le nouveau conseil d’entreprise extraordinaire s’est à nouveau soldé par un échec ce mardi matin. Dès le départ, l’ambiance était tendue. « La police était présente avec casques et matraques, chiens… », rapporte Myriam Djegham, secrétaire nationale Commerce pour la CNE. « Ils renvoient l’image que les travailleurs et leurs représentants constituent un danger alors que c’est la direction qui présente un danger pour les travailleurs ! », dénonce-t-elle.

Lire aussi «Laurent, 30 ans d’ancienneté, à vendre»: le message fort des grévistes du Delhaize d’Amay (vidéo)

Du côté des syndicats, la volonté de poursuivre les actions est claire. Une réunion du front commun syndical est prévue cette après-midi pour discuter du plan d’action. « La direction joue l’usure en se disant que les travailleurs auront trop de problèmes financiers pour poursuivre », commente pour sa part Myriam Delmée, présidente du Setca. « Et les difficultés se font déjà sentir après 15 jours. On est avec des travailleurs qui ont des petits salaires, qui sont souvent seuls. Mais on va tenir, encore et encore. On n’a pas le choix face à une direction qui durcit le ton. Nous aussi on peut jouer l’usure. »