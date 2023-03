L’artiste Denis Meyers réalise une fresque participative en hommage à Olivier Vandecasteele à l’entrée de l’Hôtel de Ville de Namur (photos)

Ce mardi, à l’entrée de l’Hôtel de Ville de Namur, l’artiste Denis Meyers (graffeur, graveur et peintre) a réalisé une fresque participative en hommage à Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge arrêté à Téhéran en Iran le 24 février 2022. Incarcéré depuis, Olivier a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Victime de torture, il est en isolement depuis le début de sa détention et a de nombreux problèmes de santé.

« Cela a été fait de manière totalement inhumaine et illégale puisqu’on l’accuse d’être un espion alors qu’il ne l’est pas », déclare Denis Meyers ce mardi matin. « Cette fresque est composée du visage d’Olivier, d’un message demandant sa libération, et de mots d’espoir de citoyens inscrits autour du visage d’Olivier, comme des mots d’amour et d’encouragement qu’on pourrait lui envoyer. »