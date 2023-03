Lidl prend une décision inédite: les clients ne retrouveront plus ces produits dans les rayons en France, «il y a un manque de transparence»

L’inflation aura donc eu raison de l’entente entre Lidl et certains de ses fournisseurs en France. Comme nous l’apprend BFM, le discounter a annoncé mettre fin à son accord avec deux marques. Conséquence, celles-ci vont disparaitre des rayons dans les prochains jours.

de videos

Le magasin a pris cette décision suite à une demande de hausse des prix injustifiées. « Un ou deux fournisseurs de Lidl risquent de ne plus être dans les rayons dans les semaines à venir. Quand on vous demande de 15 à 20 % de hausse sans justification, je ne peux pas accepter », avait expliqué sur BFM Business Michel Biero, directeur général des Achats et Marketing de l’enseigne.