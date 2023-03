A la découverte de nos plantes, fleurs et baies comestibles

Le printemps arrive à grands pas et avec lui le renouveau de la nature, l’éclosion des bourgeons et les jeunes pousses des plantes. Mais sont-elles toutes comestibles ou simples « herbes folles » ? Pour le savoir, les reconnaître et apprendre comment les « apprivoiser », une promenade découverte de « nos plantes, fleurs et baies comestibles » est organisée au départ de l’Office du Tourisme de Jalhay-Sart. Vous découvrirez peut-être la mâche sauvage, la pâquerette, la violette odorante… les fruits de l’aubépine ou de l’amélanchier…

Nos calmes amis à quatre pattes tenus en laisse sont les bienvenus.