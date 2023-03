De nouveaux équipements pour la BFF Team à Spa

Pour commencer cette troisième saison, la nouvelle équipe de BFF Team a accueilli deux nouveaux membres : Pierre Courtois d’Aywaille qui s’aligne pour des marathons en VTT et le jeune Arnaud Delbrouck de La Reid. Un Team qui sur deux années a ramené plusieurs trophées sur des courses réalisées en Belgique et à l’étranger. Des courses de différents niveaux avec pour seul but « l’amusement », aucune compétition pour la gagne mais le plaisir de rouler ensemble que ce soit sur route, VTT ou canicross. L’encadrement en est ainsi amélioré. Mais nouvelle saison veut dire aussi, pour nos sept équipiers (deux dames et cinq messieurs de 19 à 54 ans), nouveaux équipements généreusement offerts par des sponsors. Les sponsors sans qui beaucoup de petites équipes n’existeraient pas, car pour beaucoup, le cyclisme est devenu un « sport de luxe ».

Infos ? BFF Team 0473/82.05.30