Le Conseil Communal des Enfants de Spaet les gestes qui sauvent

Depuis octobre 2022, les Jeunes Conseillers ont débuté leur mandat. Par l’intermédiaire d’actions qu’ils mettent en place, ils deviendront des citoyens de demain, ouverts sur le monde et ses enjeux, des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires (C.R.A.C.S.). Bien qu’elle soit à leurs côtés, l’équipe encadrante se fait la plus « discrète » possible, elle les amène ainsi à réfléchir, à écouter les autres, à formuler leurs idées… afin d’arriver aux objectifs généraux fixés. Les dix-huit Jeunes Conseillers sont particulièrement actifs et débordants de bonnes idées ; après avoir abordé le domaine de l’environnement, celui du patrimoine, la sécurité routière…, ils ont souhaité traiter le thème de la santé. Au même moment, la Zone de Secours Vesdre, Hoëgne et Plateaux dévoilait sa nouvelle campagne relative à la sensibilisation aux gestes essentiels pour sauver des vies. Des Benjamins secouristes en devenir…

Jusqu’à la mi-avril, une action de sensibilisation va être menée dans les classes de 5ème et 6ème primaire. Quinze pompiers de la Zone de Secours VHP vont former 231 élèves des deux dernières du primaire, il s’agira de mises en situation concrète. Les enfants seront actifs et devront faire face à une situation inconnue, ils devront trouver des solutions en groupe ; l’animateur donnera ensuite la bonne réponse et leur apprendra les bons gestes. A chaque fois, deux matinées seront nécessaires pour apprendre aux enfants, grâce à des exercices pratiques, comment agir s’ils découvrent une personne inconsciente qui respire ou pas, qui présente des traumatismes (hémorragies, brûlures…) ; la sécurisation des lieux, la sollicitation de l’aide d’un adulte, la réalisation d’un appel correct aux Services de Secours.

Les Services de Secours

Lors d’une intervention, chaque minute compte. Dans un cas grave comme un arrêt cardio-respiratoire, à chaque minute qui passe, le patient perd 10 % de chance de survie. La sécurité est l’affaire de tous… chaque maillon compte, aussi bien un enfant qui passe l’appel rapidement au Service de Secours qu’un urgentiste à l’hôpital. Il vaut mieux une personne vivante avec des côtes cassées par un massage cardiaque qu’une personne décédée par manque d’intervention des « passants »… Cette initiative cherche, à travers l’éducation des enfants, à conscientiser les parents et pourquoi pas, susciter des vocations pour ce métier en recherche perpétuelle de volontaires ou… permettre à ces jeunes de se diriger plus tard vers des formations plus poussées. Le projet Ce projet est soutenu financièrement par le Soroptimist Club de Spa et matériellement par le Lions Club de Spa. Les enfants pourront s’exercer sur des mannequins pédagogiques adaptés, indispensables pour un bon apprentissage. C’est avec beaucoup de plaisir, d’ardeur, de motivation et d’intérêt que les enfants du C.C.E. ont pu officiellement lancer la campagne devant un parterre d’invités.