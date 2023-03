Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Creg, le régulateur fédéral de l’électricité et du gaz, vient de communiquer les nouveaux tarifs sociaux. Revus chaque trimestre, ceux-ci entreront donc en vigueur le 1er avril. On remarque une augmentation de 7,7 % pour l’électricité et de 9,5 % pour le gaz naturel.

de videos

Cela semble beaucoup mais en réalité, ces augmentations sont plafonnées.