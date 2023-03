Rencontre desartistes gembloutois: Let’s start!

Concernant le contenu exposé, j’ai été séduite par la variété et la qualité des œuvres proposées au public. Coup de cœur pour ma part, avec le travail de composition de kolag_and_kolors (pour la première fois présente). Ses tableaux de mixed media interpellent et questionnent. Regarder ne suffit pas, il vous faut observer pour interpréter le message (et là encore, qui me dit que j’ai bon ?). Les réalisations colorées du Ressort (centre spécialisé dans la prise en charge de personnes adultes victimes d’une lésion cérébrale) ont également accroché mon regard. Des bonhommes mis sur pied trônent dans les allées de la grande salle du Foyer. Impossible de citer l’ensemble des techniques représentées dans le bâtiment, mais chaque visiteur y trouvera son compte…