Le 18 mars c’était l’ouverture de la pêche

La société de pêche « la Salmiote » gère 60 km de berges (en rive simple) sur la Salm (Glain), la Ronce, le Golnay et le ruisseau de Hermanmont sans oublier le plan d’eau de 11 ha des Doyards via convention avec Ourthe et Somme. l’ASBL « La Salmiote » encadre l’activité, elle est née il y a une dizaine d’années de la fusion de 5 sociétés de pêche : Ville du Bois, Vielsalm, Salmchâteau, Langlire et Bihain. Les poissons que l’on est autorisé à pêcher (avec certaines restrictions) sont la truite, la perche et le brochet.

Le profil du pêcheur est plus varié que celui de ses proies, depuis l’adepte paisible qui se fixe dans un endroit pour la journée au sportif armé d’une canne à mouche qui va faire des kilomètres dans une nature sauvage. Parmi les jeunes principalement, il existe de plus en plus d’adepte du « no kill » ou « catch and release » qui est une technique de pêche consistant à ne pas tuer un poisson pêché.

La pêche peut aussi être vue comme un atout majeur pour compléter l’offre touristique de Vielsalm, les amateurs viennent de tous les coins de la Belgique et de la Hollande et en font profiter le commerce local. Depuis cette année on peut se procurer les différents types de permis via le site « permisdepeche ».

L’attrait pour ce sport-loisir a été dopée par la crise Covid, mais se maintient actuellement tant pour la délivrance des permis en rivière que pour le lac des Doyards. Depuis septembre 2022, « la salmiote » a mis en service un système immergé qui imite le bruit de l’orgue, prédateur naturel du cormoran, il était important de trouver un système d’effarouchement vu la concurrence de ces oiseaux pour nos pêcheurs sur le lac des Doyards. C’est que ces volatiles (oiseaux de mer) protégés ont bon appétit (500 grammes de poissons/jour). Après quelques mois de recul, il semble que les activités prédatrices des cormorans se soient réduites.