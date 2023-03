«Nous lui en avons parlé avant le mariage»: les experts de «Mariés au premier regard» enfreignent une règle de l’émission

RTL-TVI a lancé la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », il y a déjà deux semaines. On a déjà pu voir Jessica et Alexandre, ainsi que Lise et Goran se dire oui. On saura dans les semaines à venir si ces deux histoires vont tenir, ou se solder par un divorce…

de videos

Lire aussi «On ne communique plus trop, on est chacun de son côté»: Goran garde espoir malgré la distance prise par Lise dans «Mariés au premier regard»

Nos voisins français ont eux aussi eu droit à une nouvelle saison, proposée sur M6. Et dès le premier épisode, un événement inattendu est survenu : les experts ont enfreint une règle fondamentale de l’émission.