Lierneux : des santons… pas que dans les crèches!

Rencontre avec Monsieur Georges Noël, originaire de Verviers. Très sympathique retraité du Centre Hospitalier, après 37 années de carrière en tant qu’assistant social et responsable admissions. Il partage sa vie avec Geneviève Cornet depuis 1970. Ils ont 2 enfants et 4 petits enfants.

Du prototype en plasticine jusqu’au santon exposé, Georges le santonnier de Lierneux, fait tout lui-même. Il fait beaucoup de recherches pour trouver de chouettes thèmes et créer ainsi de beaux santons de toutes sortes, de différentes dimensions, hommes-femmes-enfants-animaux. Même les décors sont faits main avec des matériaux de recyclage, en polystyrène et carton. Il a de temps en temps l’aide de Madame Hourand, de Lierneux également, pour colorer les santons.

Pour choisir de chouettes thèmes pour ses expositions, Monsieur Noël s’inspire de légendes, de chansons, de représentations festives… Il cherche à représenter des gestes et usages de la vie rurale ardennaise. Le dernier thème choisi pour l’exposition en cours est « Quand l’Ardenne s’amuse », on pouvait y découvrir les Blancs Moussi, les Coqlis, La Chasse de Lurcette, une scène de jeu de cartes, des enfants qui jouent…

Chaque exposition est visible pendant 1 mois et demi – 2 mois, avant de faire place à une autre (la nouvelle est prévue pour après le 20 mars). Chaque fois, un nouveau thème, un décor organisé différemment et environ 100 à 120 personnages prennent place. Si l’on est bien attentif et quelque peu imaginatif, en tendant un peu l’oreille, on entend les différents bruits des différentes petites scénettes de la vie rurale et festive.

Rencontre avec Monsieur Georges Noël, originaire de Verviers. Très sympathique retraité du Centre Hospitalier, après 37 années de carrière en tant qu’assistant social et responsable admissions. Il partage sa vie avec Geneviève Cornet depuis 1970. Ils ont 2 enfants et 4 petits enfants.