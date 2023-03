Katty Campinneexpose à Wavreille

La Vigne Philosophe allie la dégustation de vins « coups de Cœur » à l’ambiance des « café-philo ».

·Une fois par mois nous découvrons le monde, ses misères, ses grands penseurs, ses petits bonheurs par le témoignage oral et parfois visuel de l’un ou l’autre conférencier.

·La Vigne Philosophe essaie ainsi de susciter les échanges d’idées, les dialogues et les vrais débats dans une ambiance sereine, faite de respect, d’écoute et de tolérance.

·La Vigne Philosophe tente ainsi de créer un espace de paroles et de liberté où le vin, pour ceux qui l’apprécient, est un élément déclencheur de réflexions, un art de vivre, une passion.

Nous avons le souci de la diversité dans le choix de nos thèmes, en effet, nous pouvons aussi bien aborder l’Epicurisme ou Georges Brassens, ou encore découvrir les mystères de l’information et la course au scoop des Médias en évoquant les mois suivants l’anarchie et la liberté ou le déterminisme et le libre-arbitre, les mythes et les religions…

Informations

La galerie sera ouverte les week-ends jusqu'au 15 avril de 16h à 19h et sur rendez-vous au 084/22.33.56 – 0475/52.47.22. 38, rue de Tellin à Wavreille. Site: www.lavignephilosophe.be. Mail : vignephilo@gmail.com. Site internet Katty Campinne : www.kattycampinne.art