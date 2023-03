Inauguration de La Croix St-Jacques à la Baraque de Fraiture

Cette croix se dresse au point culminant de la province de Luxembourg sur le Plateau des Tailles et représente un patrimoine commun partagé entre les communes voisines de Manhay et Vielsalm. Elle se trouve à l’ancien carrefour des chemins vers Manhay, Malempré, Odeigne, Baneux, Fraiture et Les Tailles ainsi qu’à proximité de l’ancienne frontière entre la Principauté de Stavelot et le Territoire de Malempré qui dépendait de Bastogne.

Déjà renseignée dans la délimitation des communes en 1826, elle constitue un repère et un geste d’accueil pour les pèlerins de Compostelle empruntant la Via Arduinna.