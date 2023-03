L’école communale de Rencheux participe à la 9e édition du grand nettoyage

Comme chaque année environ 300 personnes réparties en 12 groupes (citoyens, associations, écoles, etc.) se mobilisent pour ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre. C’est ainsi que Vielsalm, Cahay, Goronne, Grand-Halleux, Salmchâteau, Hébronval, Provedroux et Rencheux seront à tout le moins nettoyés. Comme toutes les implantations communales, l’école de Rencheux a apporté sa pierre à l’édifice : vu le temps clément les 36 élèves ont participé à la collecte dans un bel enthousiasme. C’est que Mesdames Brigitte, Nathalie et Mathilde avaient préalablement expliqué aux enfants les enjeux climatiques qui justifiaient cette campagne. A l’issue de cette après-midi d’autres explications seront fournies pour responsabiliser les élèves et en faire des ambassadeurs de la propreté.

Ces campagnes sont bien nécessaires car Vielsalm n’échappe pas à cette plaie de dépôts sauvages, de comportements inadéquats par rapport à la propreté publique. La réponse à y apporter est certainement l’éducation, la conscientisation, mais cela prend du temps, on doit passer par une phase de répression et obtenir les moyens nécessaires. A cet effet la nomination d’un agent constatateur tarde mais serait en bonne voie, il sera chargé de chercher, constater, poursuivre et réprimer les infractions en matière d’environnement sur le territoire communal, il aura pour cette matière les mêmes compétences qu’un agent de police judiciaire.

Il ne faut toutefois pas noircir le tableau car à côté d’une minorité de délinquants environnementaux, Vielsalm peut également compter sur de nombreux ambassadeurs de propretés ; ce sont des personnes ou des équipes qui se sont engagées à maintenir une zone géographique propre tout au long de l’année, elles sont également dûment répertoriées par Bewapp et la commune. Il existe aussi des dizaines de citoyens qui en dehors de tout lien officiel font de la propreté un combat quotidien, vous les verrez lors de balades organisées ou non porter un sac et ramasser les détritus rencontrés.