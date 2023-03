Les maternelles de Salmchâteau à la rencontre des aînés!

Cette initiative de l’école est particulièrement bienvenue, elle permet de rompre l’isolement dont souffrent la plupart des résidents. Ce lien avec l’extérieur développe ou maintient les capacités psychomotrices, cognitives et mnésiques des aînés. Durant presque 2 heures, une collaboration et une complicité s’est installée entre les enfants et les personnes âgées. La communication intergénérationnelle est possible, elle doit bien sûr être adaptée au public en place, donc encadrée dans le cas présent, mais elle est bénéfique pour les 2 parties.

Ce mardi 14 mars en matinée, les 3 classes maternelles de l’école communale de Salmchâteau se déplaçaient à la MRS « La Bouvière » à Vielsalm. Avant l’épisode Covid, ces rencontres étaient régulières, cette fois il s’agissait d’une reprise fort attendue. Madame Linda et son équipe avait soigneusement préparé l’événement, après la présentation individuelle des enfants, le spectacle pouvait commencer. Il était principalement composé de danses sur des airs connus que les résidents pouvaient aussi fredonner, voire participer plus activement pour certain(e)s.

Les enfants ont été chaleureusement remerciés et applaudis par les résidents et le personnel de la MRS, des promesses d’une prochaine rencontre ont été faites. Gageons que Justine et Séverine respectivement animatrice et ergothérapeute de la maison de repos prépareront également les résidents afin que la prochaine rencontre soit plus riche encore.