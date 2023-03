6e édition du tournoi du B.C. Lienne

Ces 11 et 12 mars 2023, se déroulait la 6ème édition du tournoi officiel national adultes.

Le samedi 11 était réservé au double homogène et double mixte, 158 matchs ont été joués.

SM 12 Lallemant Mathieu ; SD 12 Deroanne Elsa ; SM 11 Focant Steven ; DMx 9/10 Bertrand Noa et Isabelle Leroy ; DM 9/10 Focant Steven et Focant Luc.

Monsieur Luc Focant, le président – fondateur du club souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes bénévoles, tant pour le travail effectué avant et pendant les différents tournois que pour leurs encouragements et leurs présences. Sans toute cette volonté d’aide et de courage, des journées comme ce week-end, entre autres, ne pourrait se faire.