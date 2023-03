Inauguration d’un service résidentiel pour jeunes porteurs de troubles du spectre de l’autisme à Porcheresse

Jean Adens, directeur du FJA, a rappelé la mission du SRJ de Pleins Champs : « offrir à l’enfant autiste ou présentant un trouble du spectre de l’autisme, une prise en charge résidentielle globale et singulière, qui associe le médico-psycho-socio-éducative au thérapeutique et à un accompagnement scolaire en journée. Vous aurez l’occasion de le constater lors de la visite après les discours que le bâtiment a été conçu pour le bien-être des enfants et de près de 20 membres du personnel. » Marc Libert, bourgmestre f.f. de la commune de Havelange a rappelé toute l’histoire de l’ASBL Foyer pour adolescents qui occupe depuis le 1er avril 1943 le château de Schaltin et ses diverses dépendances : « dès la fin du conflit, le Foyer de Schaltin a accueilli 80 ados catégorisés enfants du juge. En 1977, le home devient un institut Médico-Pédagogique subsidié. Après la création de l’AWIPH en 1995, le SRJ accueille dans 6 pavillons distincts situés à Schaltin et un délocalisé ici à Porcheresse, 92 garçons de 6 à 18 ans atteints de troubles caractériels. »

Depuis septembre 2007, un plan autisme a été lancé en Wallonie : il devait faire face au manque de place pour ces enfants. Le 22 décembre 2016, le Gouvernement wallon accordait une subvention de 685.980 euros et la création de 12 places pour le FJA. Pleins Champs obtient l’accord de financement infrastructure et les travaux purent débuter le 1er septembre 2019.

L’inauguration s’est finalement déroulée dans le couloir de Pleins Champs. - JMDB

Le service Pleins Champs accueille des garçons et filles âgés de 6 à 18 ans, porteurs du troubles du spectre de l’autisme possédant des capacités d’apprentissage relevant de l’enseignement spécialisé. Il comprend un service résidentiel pour 12 jeunes relevant de l’AVIQ de 2 unités de vie d’une capacité de 6 bénéficiaires et une centre scolaire et thérapeutique pluridisciplinaire de jour d’une capacité de 20 jeunes fréquenté par les 12 bénéficiaires du service résidentiel et de 8 jeunes au départ de leur lieu de résidence. Le moment le plus émouvant de la partie protocolaire se déroulé avec le témoignage de Nicolas Pirotte, papa d’Arthur, âgé de 17 ans, autiste, présent à Porcheresse depuis 2 ans : « Pour mon épouse, nous avons 4 enfants tous différents ! Pour un de ses frères, alors âgé de 8 ans qui devant ses copains leur dit toute la richesse d’avoir un petit frère comme lui que les autres n’ont pas ! » Tout en remerciant Grégory Istasse et toute son équipe, il a aussi évoqué le paradoxe de la double peine pour les parents et le fait que les services entre eux ne sont pas à la hauteur de la demande ! Pour la directrice du bureau régional de Libramont-Dinant de l’AVIQ : « en 2016, nous avons pu créer 144 places en fédération Wallonie-Bruxelles dont des petites unités de vie comme à Pleins Champs mais ce n’est pas assez ! »