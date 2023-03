Le Delhaize franchisé de la rue de Nimy à Mons bloqué ce mardi: «On va montrer à Delhaize qu’on peut aussi frapper fort»

Les militants de la CNE Commerce bloquent les deux entrées du magasin de la rue de Nimy.

Fermer un franchisé

Pour Elisabeth Lovecchio, permanente au sein de la CNE, c’est œil pour œil, dent pour dent. « Ça fait deux semaines que nous sommes en grève, deux semaines qu’on essaie de faire plier Delhaize. De son côté, l’enseigne Delhaize se montre de plus en plus dure dans sa manière de gérer ce conflit et ne laisse la place à aucune négociation. À leur violence, on ne peut répondre que de manière proportionnée. Nous sommes donc venus fermer un franchisé. »