Tout peut être fait en entreprise de travail adapté

Nul n’aurait pu prédire un tel avenir au petit atelier protégé fondé en 1967. À l’époque, il employait une quinzaine de travailleurs pour le cannage et le rempaillage de chaises. Principalement des ouvriers qui avaient sacrifié leur dos dans le bâtiment ou sur les voiries.

Près de cinquante ans plus tard, sur ses 80 travailleurs, l’ETA d’Enghien en compte seulement un destiné aux chaises. Le neuf pouvant désormais s’obtenir pour pas grand-chose, le secteur n’est plus porteur. Pour les autres, c’est donc le conditionnement. Conditionnement manuel avec des travaux de façonnage, l’étiquetage de textiles ou bien encore le montage de présentoirs. Conditionnement machine avec l’emballage flow-pack, sous sachet ou sous coquille blister. Et conditionnement en salles progres pour les produits alimentaires et cosmétiques. La liste des activités n’est pas exhaustive.