Trois sites pour un service complet

Nous sommes une coopérative agricole de stockage de céréales et engrais sur trois sites différents. Nous possédons également deux jardineries à Silly et Soignies. Notre troisième site de Ladeuze est réservé à la production d’aliments pour le gros et le petit élevage.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

En 1961, quelques agriculteurs ont fondé la coopérative Alliance Blé à Soignies en commençant par une zone de stockage de céréales et d’engrais. Leur but était de mettre à la disposition des agriculteurs de la région de Soignies, une structure de réception, stockage et commercialisation des céréales, suite à l’avènement de la moissonneuse batteuse. C’est en 1978, qu’un magasin de vente au détail est aménagé afin d’ouvrir nos portes à tout le monde. En 1988 notre site de Silly a vu le jour ce qui nous a permis de construire un deuxième magasin ainsi qu’une nouvelle zone de stockage de céréales. Afin d’étendre nos activités, nous avons acheté une usine de fabrication à Ladeuze en 1998 pour fabriquer nos propres aliments et agrandir notre capacité de stockage de céréales et d’engrais. Le but étant de fournir des aliments de qualité, de garder une autonomie et une indépendance vis-à-vis d’autres groupes.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

La période de moisson est toujours un moment intense en activité mais c’est également un chouette moment de rencontre et de partage. Notre activité à de multiples facettes, aucunes journées ne se ressemblent et c’est ce qui fait la richesse de nos différents métiers.

Le mot de la fin est pour vous !

Notre coopérative dispose de nombreux atouts : collecte de céréales, distribution de produits agricoles, magasins hobby-garden, usine de fabrication d’aliments. Notre souplesse, notre taille et la polyvalence de notre personnel, vont nous permettre de nous adapter rapidement pour continuer à offrir les produits et services recherchés par nos clients agriculteurs ainsi que par nos clients particuliers.