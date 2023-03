Marie est consternée par l’attitude de son voisin: «Il a arraché ma haie et me demande de payer 3000 euros pour sa nouvelle clôture»

Il y a des règles à respecter quand on est voisins, sinon, les conflits peuvent vite prendre une ampleur démesurée et finir… au tribunal. L’entretien du jardin fait partie des choses à faire quand on a des voisins. Tailler ses haies, tondre sa pelouse et entretenir ses extérieurs permet d’éviter que la brousse naturelle n’envahisse le jardin de voisin.

Jacques est donc allé trouver Marie pour lui proposer une superbe clôture pour séparer leurs jardins, mais celle-ci coûte 3000 euros. Marie n’a pas les moyens de se la payer… Mais Jacques ne veut rien savoir et décide de mettre cette culture et de réclamer 3000 euros de frais à sa voisine.

Elle est « consternée et choquée », car elle lui avait spécifiquement demandé de ne pas le faire. Elle affirme avoir été consultée au sujet des frais engendrés (soit 3000 euros), mais elle a rejeté la proposition parce qu’elle n’avait pas l’argent nécessaire.

Marie explique sur une plateforme en ligne relayé par le Mirror : « Une nouvelle maison a été construite il y a deux ans au bout de notre jardin, sur le terrain d’une maison beaucoup plus grande. Le propriétaire y a construit un horrible manoir dans le style « Maison de footballeur ». L’année dernière, nos voisins se sont mis d’accord à 50/50 avec lui pour construire une clôture. Il est venu nous voir à la fin de la semaine dernière pour nous demander si nous étions d’accord d’investir aussi à parts égales pour construire une clôture qui jouxte nos deux allées. »

« Il nous a dit que cela ne nous coûterait « que » 3 000 euros. Et les ouvriers étaient prêts à le faire le jour même. Nous n’avons pas été consultés sur le type de clôture. Il nous a dit qu’il ne pouvait pas nous montrer les factures car il passait par son entreprise de construction. Nous avons dit non, nous ne voulons pas de clôture, nous n’avons pas 3 000 euros à consacrer à cela, en plus nous avons déjà la haie sur notre terrain. »

Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là ! « Ses ouvriers ont fauché la haie en disant que c’était leur côté. Ils savaient que j’attendais mon mari pour leur parler de cette haie et voir ce qu’il était possible de faire, mais ils n’ont pas attendu. Ils savaient et ont tout détruit avant qu’il ne revienne. Je suis consternée et choquée. »