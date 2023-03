Guerre en Ukraine: Gazprom annonce des livraisons record à la Chine lundi

Cette annonce du géant gazier russe intervient au deuxième jour de la visite d’Etat du président chinois Xi Jinping à Moscou, un déplacement visant à renforcer les liens diplomatiques et économiques entre Pékin et Moscou.

Lundi, «Gazprom a livré les volumes demandés et établi un nouveau record historique d’approvisionnement quotidien en gaz vers la Chine», a indiqué Gazprom dans un communiqué sans préciser le chiffre précis de livraison.

La Russie s’efforce depuis plusieurs années d’augmenter ses livraisons de gaz à l’économie chinoise, grosse consommatrice d’énergie, et a accéléré ce mouvement depuis un an à la suite des sanctions internationales la visant. L’an passé, les livraisons de gaz via le gazoduc «Force de Sibérie» dans l’Extrême-Orient russe à destination de la Chine ont atteint un maximum historique, à hauteur de 15,5 milliards de mètres cubes. D’ici 2025, Moscou entend multiplier par 2,5 ses exportations par cette infrastructure, à 38 milliards de mètres cubes chaque année.