Antonio Conte, un homme simple… ou radin? La vidéo de l’Italien dans un avion Ryanair qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

Samedi, Tottenham a enchaîné une nouvelle contre-performance en Premier League. Les Spurs menaient 3-1 contre Southampton mais malgré cet avantage, ils n’ont pu que concéder les nuls. Dépité alors que les joueurs pouvaient assurer la 4e place, Antonio Conte était très en colère en conférence de presse. Le tacticien italien n’a pas hésité à s’en prendre à ses propres joueurs, avant de s’attaquer au club et à son histoire. Des propos qui n’ont fait que renforcer la situation déjà très précaire de l’ancien coach de Chelsea, de la Juventus et de l’Inter.

Juste après cette nouvelle défaite, l’Italien a accordé deux jours de congé à ses joueurs et à son staff. Antonio Conte en a profité pour se rendre en Italie, pour passer un peu de temps auprès de sa famille. Un voyage qu’il a effectué… dans un avion Ryanair ! Alors que son salaire annuel est estimé à 17 millions d’euros, on aurait pu imaginer le coach de Tottenham privilégier une autre compagnie, un peu plus luxueuse. Mais non, Antonio Conte préfère visiblement rester simple. À moins que ce ne soit une question d’avarice… Il n’en fallait toutefois pas plus pour enflammer les réseaux sociaux.