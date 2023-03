Lutte contre le racisme: vers une commémoration le 21 mars, chaque année, à Bruxelles

Autre première en Belgique, la Région bruxelloise se dotera, encore en 2023, d’un Conseil consultatif pour l’élimination du racisme qui rendra des avis sur les politiques publiques bruxelloises et réunira, pour la première fois, les associations antiracistes, des experts académiques, les partenaires sociaux et Unia.

Cette action de mémoire et de sensibilisation s’inscrit dans le cadre du premier Plan bruxellois de lutte contre le racisme adopté par le gouvernement en décembre 2022 sous l’impulsion de la secrétaire d’Etat. L’organisation de cette journée de commémoration sera élaborée en collaboration avec Unia, le Mrax ainsi que d’autres associations représentatives de la lutte contre le racisme, a précisé celle-ci dans un communiqué.

Une série d’actions

Le Plan bruxellois de lutte contre le racisme prévoit également une série d’actions de sensibilisation et de formation, notamment à l’égard des acteurs et actrices de première ligne afin de lutter contre le racisme et contre le sous-rapportage d’actes racistes ou discriminants.