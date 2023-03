«Johnny Hallyday symphonique»: Johnny ressuscité sur France 3

Hasard du calendrier, alors que France 3 diffuse la captation qui a eu lieu à Nice du concert où un orchestre symphonique fait revivre les plus grands succès du Taulier, ce même spectacle est de passage, ce vendredi 24 mars, à Forest National. C’est ce qui s’appelle se faire concurrence à soi-même ! Bien sûr, on ne doute pas que les vrais fans auront à cœur d’être dans la salle bruxelloise pour être immergés dans l’ambiance de ces morceaux. Pour les autres, il leur suffira de se brancher sur France 3 à 21h10. Au menu, la voix du chanteur (extraite de bandes-sons originales) accompagnée par pas moins de cent artistes : soixante musiciens et quarante choristes. Le tout avec des images d’archives du rockeur projetées sur un écran.

Ce projet un peu fou de partir en tournée pour quelque part ressusciter Johnny sur scène, on le doit à Yvan Cassar, qui fut son directeur artistique à une époque. Et ces concerts font suite à deux albums symphoniques sortis après le décès du chanteur, où ses plus grands tubes étaient réorchestrés. « L’idée est née lorsqu’un chef de projet d’Universal a retrouvé des bandes de 1998, où j’avais enregistré quelques appoints d’orchestre pour le concert du Stade de France », nous avait expliqué Yvan Cassar il y a un an et demi, lors de la sortie du deuxième album. « Il a découvert Johnny dans des versions orchestrales, épurées. Pour le Stade de France, je voulais pousser la dimension opératique dans sa voix. Il me fallait un orchestre et des chœurs. Au milieu du show, on avait fait cinq chansons de cette façon. C’était divin. Du coup, le responsable d’Universal m’a proposé de réorchestrer des chansons de Johnny, à partir de bandes existantes, pour en faire de vrais albums symphoniques. J’ai retrouvé des enregistrements inédits issus de concerts, de répétitions. De vraies pépites. On a isolé sa voix et refait les orchestrations. »