L’utilisation des chèques Broebel à Etterbeek: on fait le point sur cette monnaie locale

« Je suis ravi de voir qu’Etterbeek dispose d’une monnaie locale qui a intégré les habitudes de nombreux habitants avec pour objectif de soutenir nos commerçants et artisans de proximité », réagit Vincent de Wolf.

En 2021, plus de 41.000 chèques ont été distribués, ce qui représente une valeur de 205.000 € étant donné que chaque chèque équivaut à cinq euros.

En 2021 et 2022, plus de 5.700 chèques ont été distribués dans le cadre des primes, notamment celle de naissance.

Pour rappel, dans un contexte de crises successives, les Broebel visent à soutenir les commerçants et artisans locaux, ainsi que les acteurs de proximité du secteur non marchand. Cette initiative a été mis en place par Aziz Es et Vincent de Wolf, dans le cadre d’un Plan de relance économique.