La citoyenneté, ça commence maintenant!

Le 17 mars dernier, la soirée était un peu particulière pour certains élèves des écoles primaires de Fernelmont. Il s’agissait d’installer le nouveau Conseil consultatif communal des Enfants de Fernelmont. L’initiative s’adresse aux jeunes fernelmontois des classes de 4ème, 5ème, 6ème des écoles primaires de l’entité. Les plus jeunes sortent d’une campagne électorale aux termes de laquelle leurs condisciples les ont élus. Pour les enseignants, l’activité est prétexte à de nombreux apprentissages depuis l’exercice de la démocratie jusqu’à la créativité nécessaire à la conception d’une véritable campagne avec affiches, slogans et débats.

Ce vendredi 17 mars, l’instant était solennel : les plus âgés clôturaient leur mandat tandis que les plus jeunes entraient dans l’assemblée.

« Le Conseil des Enfants est vraiment un lieu où les enfants sont sensibilisés à une citoyenneté responsable en leur permettant d’être actif dans leur apprentissage de la démocratie, explique Christelle Plomteux, bourgmestre de Fernelmont. Si le Conseil communal est un lieu où les conseillers prennent des décisions pour leurs concitoyens, dans celui des enfants, nos jeunes se réunissent pour exprimer leurs points de vue, confronter leurs opinions et débattre de leurs idées. Ils peuvent mener à bien des projets pour l’ensemble des habitants de Fernelmont comme la fabrication de nichoirs ou des activités intergénérationnelles avec le Conseil communal consultatif des Aînés ou les résidents du home de Marchovelette. Pour nous, mandataires politiques, cette action nous permet d’écouter les propositions des plus jeunes et de mieux connaître leurs souhaits. »