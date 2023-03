Le site Godin: de l’industrie aux commerces

On trouve la trace de la saga de la papeterie Godin en 1884 par la demande de la Société E. L. Godin & Fils, Industriel, demeurant à Andenne, concernant la construction des bâtiments pour machines à vapeur le long de la route de Namur à Liège entre les bornes 19 et 20. Dès le début, la société prospère et s’agrandit rapidement. Au-delà des constructions abritant les machines, on trouve des bâtiments dédiés au commerce et à l’administration.

Il faut dire qu’entre la route, le chemin de fer et la Meuse, la situation andennaise offre de nombreux atouts. Jusqu’aux années 50, la santé des papeteries est florissante. Mais, dès l’immédiate après-guerre, des inquiétudes autour de l’avenir de l’activité se font jour. Les 2 et 3 mai 1952, faute de commandes, les ouvriers sont mis au chômage. Dans un article paru dans la presse locale, la direction émet déjà des réserves quant à la survie de la société. Pour expliquer cette absence de viabilité à long terme, elle pointe, entre autres, la concurrence hollandais qui pratique des prix plus attractifs et paye les ouvriers 40 % moins cher que leurs homologues andennais. Elle reproche enfin aux autorités belges de ne pas imposer assez de taxes douanières qui ralentiraient la conquête du marché belge par les acteurs hollandais.