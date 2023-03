De la musique à toutes les saisons

Au fur et à mesure des années, la réputation des rendez-vous musicaux à Silly a gagné du terrain. Même si la sélection des artistes est difficile, elle est guidée par le cœur. « Nous avons noué de nombreux liens et aussi découvert de nombreux artistes. Pour cette année 2023, je parlerai de coups de cœur au niveau de la programmation. Nous avons voulu également continuer à proposer du classique aux enfants. »

Ce long rendez-vous musical a déjà débuté. Le 18 mars dernier, « Les Belles Dames sans Merci » ont envoûté l’église d’Hellebecq. Si vous l’avez manqué, rassurez-vous ! Sept autres concerts, d’avril à décembre, seront organisés sur les cinq villages de l’entité de Silly, ainsi qu’au Palace à Ath. Comme à l’accoutumée, ces concerts prendront place dans les châteaux, demeures de charme et églises remarquables de la région. « Si le Printemps Musical envahit Silly les années paires, nous voulons continuer à offrir de la musique classique les années impaires », explique Alexandra Hauquier, du service culturel de Silly. « Nous avons un public de fidèles qui est en demande. Mais, nous essayons aussi d’attirer d’autres oreilles. Nous avons donc baptisé ce rendez-vous « Saisons en musique » car nous offrons, à chaque saison, un ou plusieurs concerts. »

Ainsi, les 14 et 15 avril, le spectacle musical « Dans les bois » fera plaisir aux plus jeunes. Il sera suivi, le lendemain, par un hommage au romantisme ukrainien avec le duo Yaroslav Kryzhanivskyi et Elisabeth Grekoulovaet. Ce petit monde se retrouvera en l’église de Graty.