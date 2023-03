Chaussez vos baskets, c’est l’heure de la Corrida d’Ecaussinnes

S’il n’y avait pas eu la crise sanitaire, la Corrida en serait à sa vingtième édition. Mais, inutile de vouloir changer le passé, l’épreuve écaussinnoise est toujours au calendrier, c’est le plus important. « Organisée en collaboration avec l’école du Sacré-Cœur, la Corrida du Sacré-Cœur constitue le grand rendez-vous sportif du mois d’avril », souligne Sébastien Deschamps, de l’ASBL Synergie Ecaussinnes. « Elle constitue une belle épreuve d’entraînement pour les 20 kilomètres de Bruxelles. Inscrite à l’Atlas des Joggings et Marathons de Belgique, notre épreuve sportive réunit chaque année davantage de coureurs à pied. Elle s’adresse tant aux débutants qu’aux confirmés. L’an dernier, près de 400 sportifs étaient présents sur la ligne de départ. Le comité a été remodelé par rapport aux éditions précédentes et est notamment composé de Sophie Cambier, Marie-Eve Marot, Laurence Gijs, Julien Verstraeten, Jean-Pierre Rolet, Delphine Collard, Stéphanie Delaere et l’association des parents. »

Le parcours vallonné permettra aux participants de découvrir la campagne écaussinnoise. Deux courses seront proposées aux adultes : l’une de 5 kilomètres et l’autre de 10. Les enfants ne sont pas oubliés : une course de 750 mètres sera programmée pour les enfants de 5 à 8 ans tandis qu’une course de 1.800 mètres est prévue pour les enfants de 8 à 12 ans. Une marche de 4,5 kilomètres est également prévue pour les personnes désirant participer à l’événement à un rythme plus lent. Le départ se fera de la Place Cousin à Ecaussinnes, à 500 mètres de la gare.