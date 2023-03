L’ancien adjoint du Standard Will Still continue sa fulgurante ascension: le Belge serait sur les tablettes d’un célèbre club anglais!

Depuis qu’il a pris les rênes du Stade de Reims en octobre dernier, suite au limogeage d’Oscar Garcia, Will Still vit un véritable conte de fées. L’ancien adjoint du Standard de Liège a mené ses ouailles à une incroyable série de 19 rencontres sans défaite, jusqu’au revers de ce week-end face à l’Olympique de Marseille. Des performances qui, forcément, ont attiré l’attention de pas mal d’observateurs dans le monde du ballon rond. Et ce jusqu’en Premier League !

Ce mardi, le Sun annonce en effet un intérêt de West Ham pour le tacticien Belgo-britannique. En difficulté dans le championnat anglais (dans lequel il est 18e), le club londonien songerait à se séparer à nouveau de David Moyes. Et, pour assurer sa succession, les dirigeants auraient ciblé Will Still.