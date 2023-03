Mérite parasportif en natation : Gruber Alexis

Mérite sportif espoir masculin (-18 ans) : Pascal Alexandre

Mérite sportif espoir féminin (-18 ans): Bilanzola Mina

Mérite sportif senior : Brogniez Jakim

Mérite sportif d’Anderlues (ex aequo): Lerat Terence en Ju-jitsu fighting (Champion de Belgique) et Horny Clément en Cyclo-cross et VTT (Vice champion de Belgique de cyclo-cross en Élite, 23ème à la Coupe du Monde à Leogang)