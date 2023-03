C’est le grand nettoyage de printemps à la Ville de Fleurus

La Ville de Fleurus, son éco-team, les citoyens et les élèves de l’IND se mobiliseront autour d’un but commun : ramasser les déchets qui jonchent les rues, les chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre la ville soit plus agréable à vivre. Près d’une trentaine d’agents communaux seront donc sur le terrain toute la matinée du vendredi 24 mars et parcourront plusieurs tracés sur l’entité afin de couvrir la plus grande zone possible.