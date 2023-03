Le Premier ministre japonais en visite à Kiev: «Une visite historique», des bombardiers russes ont survolé la mer du Japon

« Cette visite historique est un signe de solidarité et de coopération forte entre l’Ukraine et le Japon. Nous sommes reconnaissants envers le Japon pour son solide soutien et sa contribution à notre future victoire », s’est félicitée sur Twitter Emine Djeppar, première adjointe au ministre ukrainien des Affaires étrangères.

Selon l’Agence de presse Reuters, des bombardiers russes, deux Tupolev Tu-95MS, auraient survolé la mer du Japon avant cette visite et ce, pendant plus de sept heures.