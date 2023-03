Les accompagnateurs dénoncent la disparition du cash dans les trains lors d’une action à Namur (photos)

Le collectif des accompagnateurs de train de Namur, la CGSP et le SLFP Cheminots ont mené ce mardi matin une action de grogne en gare de Namur. Ils dénoncent la disparition du cash à bord des trains, prévue par la SNCB à partir du 1er mai.

De 7h30 à 9h, ils ont sensibilisé les navetteurs en distribuant notamment des tracts «SOS cash». Cette action, soutenue par Test-Achats, invite les citoyens à signer en ligne contre la disparition généralisée des distributeurs de billets.

Belga

A partir du 1er mai, il ne sera plus possible de régulariser son billet de train en payant en cash une fois à bord. Pour les accompagnateurs, c’est inacceptable.

Belga

«Il n’y a eu aucune communication préalable. On a appris cette mesure fin janvier en découvrant des affiches dans les trains», a regretté Farah Jacquet, accompagnatrice de train et déléguée CGSP Cheminots. «Pour nous, c’est une décision discriminatoire. Nous voulons offrir un service de qualité aux voyageurs et ils doivent pouvoir payer comme ils le souhaitent. »

Farah Jacquet. - Belga

En outre, les accompagnateurs pensent aux jeunes n’ayant pas accès à un compte bancaire, aux personnes sous tutelle, aux touristes et migrants, au public précarisé, etc...