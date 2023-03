Les jardins suspendus sont de retour dans le centre de Bruxelles: «La rue cartonne sur les réseaux sociaux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour ce 21 mars, la rue des Eperonniers et le centre de Bruxelles se fleurissent. « Ces aménagements font partie de la stratégie d’attractivité commerciale de la Ville de Bruxelles », nous explique l’échevin des Affaires Économiques Fabian Maingain (DéFI). « On souhaite rendre l’expérience shopping à Bruxelles plus agréable. »

La rue des Eperonniers est fleurie à l’arrivée du printemps depuis quelques années. « La rue cartonne sur les réseaux sociaux. Cela a un impact positif sur le quartier et sur les galeries commerçantes », précise l’échevin. Douze câbles suspendus à plus de six mètres du sol viennent décorer la rue commerçante.