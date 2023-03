La cause de Divine N’Sunda a été entendue par la secrétaire d’État: «Elle ne nous a fait aucune promesse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est avec une pétition signée de plus de 9.000 mains que Dimitri Crickillon, Isabelle Wouters et Mathilde Lemaire se sont présentés devant la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration ce lundi 20 mars, afin de soutenir leur accueillante, détenue en centre fermé depuis janvier.