La Turquie a violé la Convention des droits de l’homme pour avoir retiré trois passeports

Dans son arrêt rendu public mardi, la Cour, basée à Strasbourg (est de la France), estime que la Turquie est coupable de violation du droit à la vie privée et du droit à l’instruction. Ankara devra payer 12.000 euros aux deux premiers requérants pour dommage moral et matériel, et 10.750 euros au troisième pour dommage moral ainsi que pour frais et dépens.

Deux des trois plaignants ont argué que le retrait de leurs passeports les avait empêchés de poursuivre leurs projets universitaires et professionnels ainsi que leurs activités de recherche académiques à l’étranger. Le troisième avait mis en avant les difficultés que cela lui avait causé dans sa vie privée et professionnelle.

À la suite d’une tentative de coup d’État en 2016 contre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ils avaient été révoqués de la fonction publique et leurs passeports leur avaient été confisqués. Cette mesure a duré deux ans et huit mois pour les deux premiers requérants, et trois ans et dix mois pour le troisième.

Le gouvernement avait déclaré l’état d’urgence et des décrets-lois avaient été adoptés afin de révoquer des fonctionnaires considérés comme liés à des organisations représentant une menace pour la sécurité de l’État. Des purges de grande ampleur ont été menées, qui n’ont pas épargné les campus universitaires.

Les trois compères ont finalement obtenu de nouveaux passeports en 2019.