«Marie Trintignant, le choix du jeu»: Marie Trintignant, bientôt 20 ans

Ce 3 août, il y aura tout juste vingt ans que Marie Trintignant décédait, victime de coups violents portés quelques jours plus tôt par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Vingt ans plus tard, la plaie est loin d’être refermée, que ce soit auprès des proches de l’actrice, telle sa mère, Nadine Trintignant, ou dans la société.

Le terme « féminicide » depuis a fait son entrée dans le vocabulaire et les consciences, et chaque retour annoncé de l’ex-leader de Noir Désir, comme dernièrement sa participation à un album du groupe Détroit, provoque toujours un tollé. Mais ce soir, dans « Le choix du jeu », c’est une Marie Trintignant actrice gentiment provocatrice et femme joyeuse de vivre que la Trois vous propose de retrouver.