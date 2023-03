Loïs Openda se verrait bien être associé à Romelu Lukaku chez les Diables rouges: «Ce ne serait pas un problème, on connaît les qualités de Romelu mais aussi les miennes»

En grande forme avec le Racing Lens, Loïs Openda n’a clairement pas volé sa sélection avec les Diables. Même si Domenico Tedesco n’a pas encore dévoilé de hiérarchie au sein de ses attaquants, il y a fort à parier que le Liégeois sera utilisé en tant que doublure de Romelu Lukaku.

« Je n’ai pas forcément la sensation d’être le deuxième attaquant. Je ne suis là que pour représenter la Belgique mais on connaît la hiérarchie. On verra bien ce que le coach décide. Est-ce que l’on pourrait jouer à deux ? On connaît les qualités de Romelu et on connaît les miennes. Je pense que ce ne serait pas un problème… »