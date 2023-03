Flaine: un voyage entre architecture et paysages somptueux

Profiter de la montagne dans les résidences Pierre & Vacances

Par Coralie Lambret

Dans la station de Flaine, l’hébergeur numéro un à la montagne possède trois bâtiments. Les logements Pierre & Vacances sont répartis sur toute la station, avec une résidence trois étoiles et deux autres cinq étoiles. Les Terrasses d’Hélios et Les Terrasses d’Eos sont les deux résidences cinq étoiles de l’hébergeur à Flaine. La première a été construite en 2014, et compte 120 appartements, alors que la seconde, qui compte 110 logements, a été rénovée en 2022.

Les Terrasses d’Eos, résidence premium Pierre & Vacances. - C.L.

Un séjour aux Terrasses d’Eos

Cette résidence premium cinq étoiles exploitée par Pierre & Vacances propose des logements spacieux, lumineux et confortables, qui ont entièrement été rénovés en 2022.

L’intérieur de la résidence est confortable, bien équipé et lumineux. - P&V

Chaque appartement dispose d’au moins deux chambres et salles de bain, d’une cuisine full équipée et d’un espace salon et salle à manger, pour profiter d’un séjour agréable et confortable. Les logements des Terrasses D’Eos peuvent accueillir de 6 à 16 personnes, et les compagnons à quatre pattes sont admis. La résidence est labellisée Clef Verte, pour un tourisme responsable, puisque Pierre & Vacances souhaite proposer des vacances avec une empreinte carbone moindre.

Spa et détente

Les deux résidences premium de la station de Flaine possèdent leur propre espace bien être, exclusivement réservé aux clients Pierre & Vacances. Aux Terrasses d’Eos, sauna, hammam, jacuzzi et piscine extérieure avec une vue imprenable sur les montagnes vous attendent après une journée intense de ski. Un spa indépendant Deep Nature est également présent dans la seconde résidence premium, située à cinq minutes à pied. Les clients peuvent profiter des installations, mais aussi des soins et massages, prestés par des professionnels.