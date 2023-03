«Miss»: Alex se sent plus fort en femme etrêve de devenir reine de beauté

Alex, 9 ans, a un grand rêve : participer, un jour, au concours Miss France. Problème, Alex est un petit garçon. Mais à 9 ans, on peut rêver… Quinze ans plus tard, Alex se sent toujours plus fort en femme et compte bien réaliser son rêve.

Alors que les questions de genre, la non-binarité, alimentent régulièrement les débats, le réalisateur Ruben Alves a eu en 2020 l’idée d’une comédie décomplexée et solaire, qui parle au grand public, sur un homme se sentant femme. Ayant lui-même accompagné une personne de son entourage dans sa transition, Alves sait de quoi il parle et aborde son sujet avec humour, mais aussi beaucoup de pertinence. Pour faire passer le message, il a pu compter sur un ancien mannequin, qui effectue ici ses premiers pas au cinéma, Alexandre Wetter, 32 ans.